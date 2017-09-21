Lukoil, Miller Holding'in 6 istasyonunu bayi ağına kattı

21 Eylül 2017

Rus enerji şirketi Lukoil'in 1 milyar doları bulan Türkiye yatırımlarını, Miller Holding ile yapılan anlaşmayla 6 bayiyi daha akaryakıt dağıtım ağına katarak sürdürdüğü duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Çanakkale'de Miller Holding'in Dardanos Akaryakıt Tesisi'nde 6 istasyon için gerçekleştirilen sembolik açılışın enerjide Türk - Rus iş birliğinin yeni bir halkasını oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lukoil Genel Müdürü Arash Repac, Lukoil-Miller iş birliğinin Türkiye'ye verilen önemin göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, Lukoil için son derece önemli bir lokasyon ve aynı zamanda önemli bir pazar. Dolayısıyla yatırımlarımız katlanarak devam ediyor. Çanakkale ve çevresi yatırım yapmak, büyümek istediğimiz bölgelerden biri. 6 istasyona sahip Miller, bu stratejimiz dahilinde son derece önemli bir hedefti. Biz bu dev transferden dolayı son derece mutluyuz. Türkiye'deki yatırımlarımız devam edecek; bundan herkes emin olabilir." ifadelerini kullandı.

Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon ise "Yarım asırlık akaryakıt tecrübemizi, dünya devi ile birleştirdik. Dünyanın en büyük petrol platformlarına ve rafinerilerine sahip Lukoil, Türkiye'deki birçok akaryakıt dağıtım şirketinin de ana tedarikçisi. Biz aslında bu iş birliği ile üreticinin gücünü doğrudan müşterilerimizle buluşturmayı da başardık. Bu iş birliği, Çanakkale ve İstanbul başta olmak üzere başka yerlerde de büyüyerek devam edecek ve 2023 yılına kadar toplam 20 akaryakıt istasyonunu hizmete alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Lukoil, günlük 2,2 milyon varil ile dünya ham petrol üretiminde yüzde 2,1'lik paya sahip bulunuyor. Şirket ayrıca 30'dan fazla ülkede 6 binden fazla istasyonda akaryakıt dağıtım hizmeti veriyor.

Kaynak: AA