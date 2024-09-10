Motorinde indirim bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim bekleniyor. Bugün benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara 10 Eylül 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.52 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.40 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.85 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.30 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL