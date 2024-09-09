Motorine 1 TL civarında indirim sinyali

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Finans uzmanı İris Cibre, motorine 1 TL civarında bir indirimin çarşamba gününden itibaren geçerli olabileceğini duyurdu.

Açıklamada, indirimin kesin olup olmadığı netleşmezken, motorin kullanıcıları bu haberi yakından takip ediyor. Motorin fiyatları son dönemde dalgalanmalar yaşarken yakın zamanda yapılacak, resmi açıklamalarla indirimin detayları da netleşecek.

İstanbul, İzmir ve Ankara 9 Eylül 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.52 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.40 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.85 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.30 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL