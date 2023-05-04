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Motorine indirim geldi

Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Haber Merkezi
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Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 18.40 liradan satılıyor.
liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.