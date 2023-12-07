Motorine indirim geldi
Brent petrolde yaşanan dalgalanmayla motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim pompaya yansıdı. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmadı.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken yurtiçinde motorine indirim geldi.
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş indirim geldi.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 36.24 TL, Ankara'da 36.92 TL, İzmir'de 37.13 TL lira, Adana'da 37.41 TL, Bursa'da 36.99 TL, Antalya'da 37.65 TL, Diyarbakır'da 37.62 TL ve Trabzon'da 37.30 TL oldu.
Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla bir değişikliğe gidilmedi.