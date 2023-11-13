Motorine indirim geldi! İşte son fiyatlar
Akaryakıt yeni haftaya indirimle başladı. Petrol fiyatlarının 8 dolar gerilemesinin ardından ilk indirim motorine geldi.
Haber Merkezi
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Motorine bugünden itibaren 1,64 TL indirim geldi. İndirim sonrası motorin fiyatları şu şekilde oluştu.
13 Kasım Pazartesi akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 34,10 TL
Motorin: 35,98 TL
LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL
Ankara
Motorin fiyatı: 39,54 TL
Benzin fiyatı: 30,75 TL
LPG fiyatı: 16,29 TL
İzmir
Motorin fiyatı: 39,53 TL
Benzin fiyatı: 31,85 TL
LPG fiyatı: 16,00 TL