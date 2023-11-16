Motorine zam geldi!
Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere1.14 TL zam geldi.
Petrol fiyatlarının 8 dolar gerilemesinin ardından ilk indirim motorine gelmişti ancak indirim kısa sürdü. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litresine 1,14 TL zam geldi.
Son zamların ardından akaryakıt fiyatları şu şekilde oldu:
16 KASIM 2023 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 34,10 TL
Motorin: 37,12 TL
LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL
ANKARA
Motorin fiyatı: 40,68 TL
Benzin fiyatı: 30,75 TL
LPG fiyatı: 16,29 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 40,67 TL
Benzin fiyatı: 31,85 TL
LPG fiyatı: 16,00 TL