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Motorine zam geldi!

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere1.14 TL zam geldi.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatlarının 8 dolar gerilemesinin ardından ilk indirim motorine gelmişti ancak indirim kısa sürdü. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litresine 1,14 TL zam geldi. 

Son zamların ardından akaryakıt fiyatları şu şekilde oldu:

16 KASIM 2023 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 34,10 TL

Motorin: 37,12 TL

LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL


ANKARA

Motorin fiyatı: 40,68 TL

Benzin fiyatı: 30,75 TL

LPG fiyatı: 16,29 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 40,67 TL

Benzin fiyatı: 31,85 TL

LPG fiyatı: 16,00 TL