“MÜ Tıp Fakültesi’ne GES projesi kuruyoruz”

Müjde DEMİR

Şubat ayında sözleşmesini yaptıkları ve 21 Mayıs’ta teslim edecekleri proje hakkında bilgi veren My Tech Enerji Genel Müdürü Mehmet Yürekdelen, “Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin girişindeki otoparkta, çelikten konstrüksiyon (carport) sistemi yapılarak üstü panel ile kaplanacak ve buradan elektrik üretilecek. Çalışmalarına başlanan projede yaklaşık 5 bin 550 adet panel ve 60 adet invertör kullanacağız” dedi.

Yılda 14 milyon TL tasarruf öngörülüyor

Toplamda 1,5 milyon dolar yatırımla gerçekleştirecekleri GES projesiyle, üniversitenin yılda 14 milyon TL tasarruf sağlayacağını hesapladıklarının altını çizen Mehmet Yürekdelen, şöyle devam etti: “Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yılda yaklaşık 10 milyon kW saat elektrik tüketiminin yüzde 40’ı bu projeden sağlanacak. İleriki süreçte ‘Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV)’ kapsamında TURYAPI İnşaat ve EPHE Enerji konsorsiyumu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki üniversitelerde de projelerimize devam edeceğiz.”

Mersin dışında Hatay, Osmaniye ve İskenderun’da aktif GES Projelerine başladıklarını, Adapazarı ve Sakarya’da da projelerini hayata geçireceklerine değinen Mehmet Yürekdelen, “Kaliteden, iş sağlığı ve iş güvenliğinden ödün vermeden geçen yıl yakalamış olduğumuz ivmeyi devam ettirmeyi ve geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 400 büyümeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 20 olan personel sayımızda da 50’ye çıkaracağız” dedi.

Öte yandan KOSGEB, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve IPARD Hibe Destekleri ile firmalara verilen 1 yıl ödemesiz, 2 yıl faizsiz geri ödemeli kredi destekleri sayesinde GES talebinin artmasının GES kurulumu yapan işletmelerde ivmelenme sağladığını sözlerine ekleyen Mehmet Yürekdelen, şunları kaydetti: “Bir yandan kurumlar tarafından firmalara verilen bu denli destekler varken, maalesef enerji satan firmalar tarafından altyapı yetersizliği sebebiyle kapasite verilmiyor. Tüm şartlar yerine getirilmeyince GES projelerine başlanılamıyor. Hem bizlerin hem de firma sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için bu soruna çözüm getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.