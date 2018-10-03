Norveç'in enerji devi Equinor'a Türk yönetici

03 Ekim 2018

TürkAkım Boru Hattı Projesi Kamu İlişkileri Koordinatörü Dr. Cenk Pala, Norveç'in enerji şirketi Equinor'un, Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dr. Pala, Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırmaya hazırlanan Norveçli Equinor'un, Türkiye'deki iş geliştirme stratejileri ve yatırım süreçlerine rehberlik edecek.

Halen Trakya bölgesindeki iki sahada lisans üzerinden ortaklığı bulunan Equinor'un, bu sahalarda yapacağı sondaj ve üretim gibi çalışmalarla doğru orantılı olarak meydana gelebilecek genişlemeleri, Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Pala yönetecek.

Equinor'un Trakya'daki Yamalık-1 ve Banarlı sahalarında 2017 yılında sondajlar gerçekleştirdi. Sondajlar sırasında miktarı açıklanmayan oranda doğalgaz ve kondensat keşfedilirken, söz konusu bulgularla ilgili testler devam ediyor.

Uluslararası arenada doğalgaz, petrol ve yenilenebilir enerji alanlarında büyümeye devam eden Norveçli şirket, bu yılın mayıs ayında Statoil olan ismini Equinor olarak değiştirmişti.

Hisselerinin yüzde 67'si Norveç hükümetinin elinde bulunan şirketin, geriye kalan yüzde 33'lük hisseleri halka açık olarak işlem görüyor.

Pala, AA Haber Akademisi'nin de eğitmeni

Bu arada, Equinor'un Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirilen Dr. Pala, aynı zamanda Anadolu Ajansı Haber Akademisi tarafından düzenlenen Enerji Muhabirliği Eğitimleri'nde de ders veriyor.

Şimdiye kadar Mısır, Ürdün, Libya, Sudan, Cezayir, Romanya, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Özbekistan ve Moğolistan gibi birçok ülkeden gazetecilerin katıldığı eğitimler kapsamında Dr. Pala, petrol ve doğalgazın taşınmasında bölgesel ve uluslararası politikalar üzerinde duruyor.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesinde tamamlayan Dr. Pala, 1997 yılında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinde çalışmaya başladı.

Geçen yıl şubat ayından itibaren TürkAkım Boru Hattı Projesi'nin yapımı için kurulan Gazprom'un iştiraki South Stream şirketinde, Kamu İlişkileri Koordinatörlüğünü üstlenen Dr. Pala evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: AA