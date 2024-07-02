Nükleer Enerji Santralleri Fuarı ve Zirvesi (NPPES-2024) İstanbul'da başladı

Yusuf Ceylan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle yılda 35 milyon ton karbondioksit emisyonunun ve 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçileceğini belirtti.

Ceylan, nükleer enerji sektöründe en çok konuşulan başlıklardan birinin de küçük ölçekli reaktörler olduğunu, bunun en önemli sebeplerinden birinin saha esnekliği başta olmak üzere sağladığı kolaylıklar olduğuna dikkati çekti.

NÜKSAK, Türkiye çapında 75 öncü sanayiciye hizmet veriyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da nükleer enerji alanındaki çalışmalarını yaklaşık 10 yıldır sürdürdüklerini kaydetti. Ardıç, ASO olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kümelenme Destek Programıyla desteklenen Nükleer Sanayi Kümelenmesi'nin (NÜKSAK) Türkiye çapında 75 öncü sanayiciye hizmet verdiğini aktararak, ilk fazını tamamladıkları NÜKSAK Projesi'nin Türkiye'ye bu alanda çok önemli tecrübeler kazandırdığını dile getirdi.

Türkiye'de ilk kez nükleer kalite paslanmaz çelik AR-GE çalışmasının yanı sıra ürünlerin uluslararası sertifikasyonu ve kritik iş anlaşmalarının NÜKSAK'la hayata geçirildiğini aktaran Ardıç, şöyle devam etti: "Nükleer enerji alanında sanayicilerimizin tedarik zincirine dahil olması için mentörlük hizmeti veren NÜKSAK, bu alandaki girişimciler, start-up'lar ve teknoloji firmaları için de bir arayüz fonksiyonu görüyor. NÜKSAK, nükleer enerjiye yönelik yatırımların ve işbirliklerinin artmasına, ülkemizin bu sektörde daha güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır."

Türkiye-Çin işbirliği

Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi'nin (SPIC) iştiraki Şangay Nükleer Mühendislik Araştırma ve Tasarım Enstitüsü (SNERDI) Uluslararası Projeler Başkanı Min Fei de birçok ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için nükleer enerji santralleri kurmayı planladığını söyledi. Fei, bu ülkelerden biri olan Türkiye'nin inşa halindeki Akkuyu NGS ve diğer sahalarla yakın gelecekte nükleer enerjiye sahip hale geleceğini dile getirdi.

Türkiye'nin büyüyen ekonomisine ve artan enerji talebine dikkati çeken Fei, kısa süre önce verimli görüşmeler gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve SPIC'in yenilenebilir enerji ve nükleer enerji projelerinde işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.