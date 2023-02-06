Okullardan 5 milyon liralık elektrik üretimi

Avrupa Birliği finansal desteği ve Alman Kalkınma Bankası aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere (GKAS) Ev Sahipliği Yapan İller İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi" kapsamında 40 milyon euroluk bütçenin bir kısmıyla Adıyaman ve Kahta ilçesindeki 16 okulun çatısına Şubat 2022'de fotovoltaik güneş panelleri kuruldu.

Bu kapsamda okullar kendi elektrik ihtiyacını karşılarken ihtiyaç fazlası üretim de Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ'ye mahsuplaşma yoluyla satıldı. Proje sayesinde 2022 yılında 5 milyon liranın üzerinde elektrik üretimi gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, projenin 11 il, 120 okul binası ve 3 arazide uygulandığını, bu illerden birinin de Adıyaman olduğunu belirtti. Aşçı, “11 aylık süreçte ekonomiye katkısı 5 milyon liranın üzerinde. Bu çok büyük bir katkı, diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırılması özellikle enerji tasarrufu açısından çok ciddi bir geri dönüşüm ortaya çıkaracaktır” dedi. Okulların hem kendi elektriğini ürettiğini hem de artan miktarın mahsuplaşma yoluyla satıldığını aktaran Aşçı, “Proje kapsamında sadece çatı üzeri GES değil aynı zamanda okullarımızın enerji verimliliği dönüşümleri ve arazi GES de yapılıyor” diye konuştu.