OPEC'in petrol üretimi temmuzda 836 bin varil azaldı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla azalış Suudi Arabistan, Libya ve Nijerya'da görüldü. Günlük petrol üretimi grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da 968 bin varil, Libya'da 52 bin varil ve Nijerya'da 40 bin varil azaldı.

Öte yandan, İran'da petrol arzı geçen ay haziran ayına göre günlük 68 bin, Angola'da 56 bin varil ve Irak'ta 40 bin varil arttı. Temmuzda OPEC'in ham petrol üretiminin dünyadaki toplam üretim içindeki payı ise yüzde 27,1'e geriledi.

Küresel petrol üretimi geçen ay günlük 200 bin varil azalışla yaklaşık 100 milyon 700 bin varil oldu. Söz konusu dönemde, OPEC dışı ülkelerin üretimi günlük 73,4 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Dünyadaki petrol sondaj kuyusu sayısı geçen ay 5 artarak 1889'e çıktı. OPEC ülkelerinde 3 sondaj kulesi açılırken, OPEC dışı ülkelerde 2 yeni sondaj kulesi üretime geçti.