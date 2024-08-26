Orta Doğu'da tırmanan gerilim petrol fiyatlarını hızla yükseltti

İran destekli grubun İsrail'e 320'den fazla roket atmasından önce İsrail Hava Kuvvetleri'nin 100'den fazla savaş uçağıyla Lübnan'daki hedefleri vurmasının ardından bu sabah petrol fiyatları yükseldi.

NYMEX'de Batı Teksas ham petrolü %2,55 artışla varil başına 76,74 dolar olurken, Brent ham petrolü %2,56 artışla 81,05 dolara yükseldi.

Araştırma şirketi BMI'nin genel müdürü ve küresel risk başkanı Cedric Chehab, Pazar günü yaşanan karşılıklı ateşin "topyekûn bir savaşın" yakın olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Chehab, "Hizbullah'ın yapmak istediği şey, İran'ın yapmak istediği şey, esasen caydırıcılığa izin vermekti. Yani bu caydırıcılığı kullanmaktı ve bunu yaptılar." Çatışmanın daha geniş bir çatışmaya dönüşme riski olsa da, gerilimin azaltılması için hala bir alan olduğunu da sözlerine ekledi.

Tırmanışın görünürde ateşkes görüşmelerine zarar verdiğini, ancak İsrail'in Hizbullah'ı engellemeyi başarmasının "İran ve vekillerini, İsrail'in özellikle ABD desteğiyle güçlü bir konumda olduğunu kabul etmeye zorlayabileceğini" belirten Dhar, "Daha geniş anlamda, Orta Doğu'da İran'ı kalıcı olarak içine alan daha geniş bir çatışma riski, görünümümüz için yukarı yönlü bir risktir" dedi.