Petrol devi Aramco'nun kârı üçte bir azaldı

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, Aramco'nun ocak-haziran döneminde net karı 61,9 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 87,9 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Beklentilerin altında gerçekleşen sonuçların, küresel ekonomik belirsizlerin etkisiyle düşük seyreden ham petrol fiyatları ve azalan rafineri kar marjından kaynaklandığı belirtildi.

Planda değişiklik yok

Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, petrol fiyatlarındaki zayıf seyirle orantılı olarak düşen şirket karına rağmen şirketin orta ve uzun dönem büyüme stratejisinin plan dahilinde ilerlediğini belirtti.

Küresel ekonomi ve havacılık sektöründe beklenen toparlanmayla birlikte talebin de artış sürecine gireceğine işaret eden Nasser, enerji güvenliğini sağlamak için enerji projelerine yapılan yatırımların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde net karını bir önceki yıla göre yüzde 82 artıran Aramco, yüksek petrol fiyatlarından yararlanarak, dünyanın en değerli şirketi sıralamasında ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ı 2020'den sonra ilk kez geride bırakmış ve liderliğe çıkmıştı.