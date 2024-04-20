Petrol fiyatları yükselecek mi? Uluslararası Enerji Ajansı başkanı anlattı

Hem üretici ülkelerin arz kısıtlamaları hem de İran-İsrail gerilimi nedeniyle bazı yatırım bankaları petrol fiyatlarının yükseleceğine dair yorumlar yapıyor.

Habertürk'e konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol üretiminin tüm piyasalardaki talebi karşılayacak seviyede olduğunu söyledi.

"Şu anda fiyatların 90 dolarlara ve üzerine çıkmasının iki nedeni var" diyen Birol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tanesi büyük üretici ülkelerin yani Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC ülkelerinin üretimi kasti olarak kırmaları. Bir nedeni bu. İkincisi de sizin de bahsettiğiniz Ortadoğu'daki gerilimler. Eğer bu gerilimlere bir veya birden fazla büyük petrol üreticisi ülke dahil olmaz ise ben fiyatların daha fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Ama eğer bunlardan bir veya birkaç tanesi direk olarak dahil olursa fiyatlarda yukarı doğru bir seyir görebiliriz."

Avrupa sanayisine yeni plan gelebilir

Avrupa'nın enerji konusunda 3 stratejik hata yaptığını ve enerji noktasında kritik bir dönemeçte olduğunu belirten Birol şunları kaydetti: "Avrupa biraz önce (Sabancı Üniversitesi'ndeki konuşması) bahsettiğim gibi çok ciddi bir rekabet sorunuyla karşı karşıya. Çünkü Avrupa ekonomisinin şu anda ana sütunu. Bilim, sanayi sektörü. Ama sanayi sektöründe Avrupa'daki enerji fiyatları hem Amerika'dan hem de Çin'den çok daha pahalı. O bakımdan Avrupalı sanayiciye ürettikleri mallar daha pahalıya mal oluyor. Çünkü enerji fiyatları pahalı olduğu için bu bakımdan bazıları kapatma yoluna gidiyorlar. Bazıları da ya Amerika'ya, ya Ortadoğu'ya ya da başka bir ülkeye taşıyorlar. Bu Avrupa için çok büyük bir sorun. Onun için ben yeni gelecek olan Avrupa Birliği Komisyonu'nun, ki bu sene içerisinde seçilecek ve yeni gelecek en önemli ev ödevinin Avrupa için, Avrupa sanayisi için yeni bir master planı dizayn etmesi olduğunu düşünüyorum. Bu Ancak böyle bir plan çerçevesinde Avrupa hem Amerika ile hem de Çin'le rekabet etme gücüne sahip olabilir."