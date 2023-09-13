Petrol Ofisi madeni yağ üretim kapasitesini artırıyor

İnşaatına iki yıl önce başlanan tesis için önümüzdeki üç yılda 200 milyon dolar yatırım yapılacak. Yatırım, madeni yağ üretim tesisindeki kapasite artışının yanı sıra yeni akaryakıt depolama tanklarının kurulumu ve diğer iyileştirmeleri içeriyor.

Bugün düzenlenen tesisin açılış töreninde konuşan Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Merkezimiz Türkiye pazarındaki talebin yarısını karşılayacak kapasiteye sahip olacak... Ülke ekonomisine ve lojistik kuvvetine destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Tesisin yıllık madeni yağ üretim kapasitesi 150 bin tondan 170 bin tona yükselirken, üç yıl içinde fazlar halinde 230 bin tona çıkacak. Uzmanlar Türkiye madeni yağ pazarının yaklaşık 500 bin ton büyüklükte olduğunu belirtiyorlar.

Akaryakıt depolama tankı devreye alındı

Petrol Ofisi üretim tesisiyle birlikte kuracağı üç büyük akaryakıt depolama tankından birini de devreye aldı. Abbasoğlu, tankın şirket faaliyetlerine getireceği kazanımlardan ziyade olası bir deprem anında ulusal altyapıya getireceği dayanıklılığa vurgu yaparak şöyle dedi:

"Bu tank ile pazarın dağıtım riskini hafifletiyoruz. En büyük sınavımızı deprem afetinde verdik. Akaryakıt ikmal ve dağıtım altyapımızla deprem bölgesine sürekli akaryakıt sağlayabildik. (Bu tank da) altyapının kritik bir parçası."

Bölgenin yer altı yapısı göz önüne alınarak depreme dayanıklı şekilde inşa edilen motorin tankı, şirket yetkililerinin verdiği bilgiye olası bir deprem halinde İstanbul'un bir haftalık tüketimini karşılayacak kapasitede olacak. Petrol Ofisi de yeni tank ile ulusal stok yükümlülüklerinin üzerinde akaryakıt depolamış olacak.

Akaryakıt tüketimindeki artış

Törenin ardından Reuters'ın sorularını yanıtlayan Abbasoğlu, akaryakıt tüketimindeki güçlü seyirin ise devam etmesini beklediğini ifade etti.

Akaryakıt satışları, Temmuz ayında vergi artışı kaynaklı sert fiyat artışlarına rağmen güçlü büyümeyi sürdürdü. PETDER verilerine göre pazarın en büyük bölümünü oluşturan motorin satışları %9, benzin satışları %29 arttı.

Abbasoğlu, şu anda satışların canlı olduğunu belirterek, ekonomide öngörülen ivme kaybına rağmen bu gidişatın devam etmesini beklediğini söyledi.

Toptan dahil olmak üzere satışlar akaryakıt ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen iyi gittiğini vurgulayan Abbasoğlu, madeni yağlar dahil olmak üzere her ürün grubunda bu yıl çift basamak büyüme hedeflediklerini ve hedefi yakalayacaklarını düşündüğünü belirtti.