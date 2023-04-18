Petrol ve doğalgazın geleceği ne olacak?

Küresel enerji şirketleri, bu yılın ilk çeyreğinde art arda yayımladıkları raporlarda, petrol ve doğalgaza olan mevcut talebin 20 yıl sonra da devam edip etmeyeceğini ele aldı.

Raporları derleyen enerji sitesi oilprice.com, “Bir endüstrinin bundan 20 veya daha fazla yıl sonra nasıl görüneceğini tahmin etmek her zaman zor iştir” dediği haberinde sektör temsilcilerinin ikiye bölündüklerine dikkat çekti. İlk grup “geçiş dönemi” diyenler…

Onlara göre, ulaşımın elektrikleşmesi, fosil yakıta olan talebin katili olacak. Onlar “Elektrikli araçlar yüzünden petrol ve doğalgaz yok olacak” diyorlar.

İkinci grup ise “sonsuz dek fosil yakıtçılar.” Onlara göre de ulaşımın elektrikleşmesi asla amaçlandığı gibi işlemeyecek ve onlarca yıl daha petrol ve doğalgaza talep olacak.

Şimdi raporları tek tek ele alalım: İlk rapor BP’den… İngiliz enerji şirketi “Birincil enerji kaynağı olarak 2019’da yüzde 80 olan fosil yakıtların payı 2050 yılında yüzde 20 ile 55 arasına kadar kademeli olarak düşecek” diyor. BP’ye göre, yenilenebilir enerjinin payı da aynı süreç içinde yüzde 10’dan yüzde 35-65 arasına yükselecek.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise küresel petrol talebinin günlük 102 milyon varille bu yıl rekor seviyelere yükseleceğini açıkladı. IAE “Bu, tüm elektrikli araç satışlarına ve fosil yakıtsız elektrik üretim kapasaitesindeki büyük artışa rağmen olacak” diye de not düştü.

Oilprice analistleri, IEA’nın “genelde gelecek tahmini yapmaz ancak yaptığında da BP ile uyumlu yorumlar yapar” diye hatırlatma yaptı. Bloomberg ise elektrikli araçların parlak bir geleceği olduğuna inanan gruplardan: “Fosil yakıtlardan uzaklaşmak, insanlığın tek geleceği.”

Başta OPEC olmak üzere petrol ve gaz endüstrisinin önemli figürleri, “temiz enerji”den daha çok “enerji”nin kendisine odaklanmış durumda. Oilprice’a göre, sektörün argümanları basitçe şu şekilde özetlenebilir: “İnsanların enerjiye ihtiyaçları var.

Enerji birinci öncelik. Nereden geldiği ve ne kadar temiz olduğu, dünya nüfusunun çoğunluğu için ikincil bir endişe kaynağıdır.” Amerikan çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi Exxon ise bugün ile 2050 arasında küresel enerji talebinin yüzde 15 artmasını beklediğini açıkladı: “Gelişmiş ülkeler önümüzdeki birkaç on yılda enerji kullanım verimliliğini artıracak. Dünya nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan gelişmekte olan ülkeler, daha iyi yaşam standartları peşinde koşarken daha fazla enerji kullanacak.”

Öte yandan Aramco'nun CEO'su gibi kişiler de gelecekteki petrol ve gaz arzına yeterince yatırım yapılmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Başka bir deyişle, talep düşmeye başlamadan önce petrol ve gaz arzımız tükenmeye başlayabilir.

Uluslararası Enerji Ajansı: Küresel petrol talebi bu yıl günlük 102 milyon varillik rekor seviyeye ulaşacak

Exxon: Bugün ile 2050 arasında küresel enerji talebi yüzde 15 artacak.

BP: Petrol ve doğalgaza olan talep 2050’ye kadar kademeli olarak düşecek.