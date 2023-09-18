Power MBA programıyla enerjinin geleceğine odaklandı

Başak Nur GÖKÇAM

Power MBA programı, Enerjisa Üretim tarafından 2011 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi desteğiyle tasarlandı. Program ile enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen profesyonellere özel eğitim hazırlandı. Programa ilişkin bilgi veren Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Hem sektörün hem de sektörde yetişmiş insan kaynağının gelişimine katkı sunmaya önem veriyoruz.

Sektörümüzün hızla gelişen dinamiklerine uygun dönüşümü gerçekleştirirken bu dönüşümü besleyen bilgi ve deneyimi hem kendi çalışanlarımıza hem de sektöre kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda oluşturduğumuz Power MBA programı, Enerjisa Üretim tarafından yürütülen ve enerji sektöründe kariyer yapmak isteyen profesyonellere yönelik bir eğitim programı olma özelliğini taşıyor.

Katılımcılara enerji sektörüne dair kapsamlı bilgi ve yetenekler kazandırırken, sektörde liderlik yapmalarına ve kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı da amaçlıyoruz” dedi. Programın, gönüllülük esaslı, mesleki gelişim odağında, tekrar edilen bir program olduğu için sektörde de ilk olma özelliğini taşıdığını belirten Gürkale, “Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi desteğiyle tasarlanan programımızı 2021 yılında başlattık.

Program kapsamında, enerji piyasaları, üretim teknolojileri, veri analitiği, strateji, finans ve enerjinin geleceğine dair çok farklı konu başlıklarında kapsamlı eğitimler sunuyoruz. Sabancı Üniversitesi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen ve Power MBA Proje Koordinatörü Murat Kaya’yla birlikte tasarladığımız Power MBA’de dört eğitim modülü yer alıyor” diye konuştu.

Teknik bilgiler en son aktarılacak

Power MBA programındaki modüllere ilişkin de bilgi veren Ayşegül Gürkale, “İlk üç modül, enerji kaynakları ve teknolojileri, strateji ve yatırımlar, proje yönetimi, finans, mevzuat, çevre, iklim, sürdürülebilirlik, enerjinin geleceği, enerji depolama ve hidrojen teknolojileri, santral işletme ve bakımı, varlık yönetimi, ticaret, veri analitiği ve dijitalleşme gibi konuları kapsıyor. Enerjisa Üretim uzman çalışanlarının eğitmenliğinde verilen dördüncü modülde ise işletme yönetimi ve teknik konulara dair eğitimler yer alıyor” dedi.

Programın enerji sektör açısından önemine de değinen Ayşegül Gürkale, “Enerji sektörünün gelecek 5 – 10 yılında; dijital dönüşüm ve veri analitiği, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konusunda farkındalığın artması, uluslararası iş birlikleri ve perspektiflerin genişlemesi, ayrıca enerji dönüşümünün hızlandırılması gibi konularda büyük bir ilerlemeye şahit olacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ilerlemeye paralel olarak uzman yetiştirme ve geliştirme konusu büyük önem taşıyor” dedi.

133 saat eğitim verilecek

2021 yılından bu yana devamlılığın sağlandığı Power MBA programının ilk döneme kıyasla katılımcı kitlesinde büyük değişim olduğunu vurgulayan Gürkale şöyle devam etti: “Şu anda Power MBA’in üçüncü dönemi toplam 89 katılımcı, 2 İngilizce ve 1 Türkçe sınıf ile devam ediyor.

Toplam 48 farklı şirketten, özel-kamu kuruluşları ve STK’lardan katılımcılar yer alıyor. Katılımcıların bulundukları sektörler ise finans, enerji ve devlet kurumlarından oluşuyor. İki haftada bir olmak üzere haftada 9 saatlik ders gerçekleştiriyoruz.

Programımızın süresi yaklaşık 9 ay ve program sonunda toplam 133 saat ders gerçekleştireceğiz. ” Program kapsamındaki 3 modül i çinde sürdürülebilirlik ve enerji depolamanın da yer aldığını belirten Ayşegül Gürkale, “Enerji depolama, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecinde büyük bir önem arz ediyor. Sürdürülebilir enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynaklarının değişken doğasını dengelemek ve enerji talebini karşılamak için enerjinin depolanması gerekliliğini ortaya çıkardı” diye konuştu.

"Depolama verimlilik açısından kilit role sahip”

Enerji depolamanın ayrıca, yenilenebilir enerji entegrasyonu, enerji verimliliği, enerji tedarik güvenliği ve karbon azaltma konularında kilit rol oynadığını belirten Ayşegül Gürkale, “Enerjisa Üretim olarak hayatın devamlılığı, sürdürülebilir enerji için çevre ile uyumlu ve yüksek verimli tesisler kurup, güvenle işleterek yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağladığımız temiz enerji ile geleceğe yatırım yapıyoruz. İnsan ve kültür odağında ise bilinçlenmeyi artıracak projelerimiz bulunuyor. Power MBA programımız ise bu projelerimizden sadece biri” dedi.