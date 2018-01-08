Prime Enerji, 2018’de 75 MW santral hedefliyor

08 Ocak 2018

Anahtar teslimi güneş enerjisi santralleri kuran Prime Enerji, bünyesinde istihdam ettiği Türk ve Alman mühendislerin geliştirdiği sistemleri, Almanya’da daha çok noktaya ulaştırmak adına, bu pazarda iş birliği yaptığı firma sayısını artırmaya odaklandı.

Prime Enerji olarak uzun yıllardan beri enerji nakil hatları ve şehir şebekeleri projelerine profesyonel çözümler sunduklarını söyleyen Genel Müdür Fahri Solmazgül, 2018 yılında yurt içi ve dışında 75 MW’lik kurulum yapmayı hedeflediklerini, Almanya pazarını da bu konuda önemli bir partner gördüklerini vurguladı.

Fahri Solmazgül, anahtar teslim yaptıkları projelerin kurulum sonrası bakım ve satış sonrası hizmetlerini de yaptıklarını belirterek, bu sayede müşteriler, çalışanlar ve Türkiye için sürdürülebilir değer oluşturmayı amaçladıklarının altını çizdi. Kendisinin, enerji sektöründe ilk etapta firmalara danışmanlık hizmeti verdiğini dile getiren Solmazgül, ardından çalışmalarına Prime Enerji çatısı altında devam ettiğini bildirdi.

Halen Konya, Aksaray, Niğde ve Kırşehir’deki birçok dağıtım tesisinin projesini üstlendiklerini söyleyen Fahri Solmazgül, “Son olarak Sivas’ta 11 MW gücündeki GES projemizi geçtiğimiz ay tamamladık. Hâlihazırda Erzurum’da 11 MW ve Denizli’de 17 MW gücündeki Çeltikçi ve Kocadere GES projelerimizi yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca bugün için yurtdışında 4.5 MW kurulumunu tamamladığımız santralimiz bulunuyor” diye konuştu.

“İstikrarlı büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yapıyoruz”

2018 yılında özellikle güneş enerjisi santral kurulumuna başlamış veya yeni başlayacak olan pazarlarda faaliyet göstermeyi hedeflediklerinin altını çizen Fahri Solmazgül, “2018 yılı için yurt içi ve dışında 75 MW santral kurulumunu gerçekleştirmek istiyoruz. Lisanslı ve lisanssız projelerde anahtar teslim hizmetlerimize, gelişen teknolojiyi de ekleyip büyüme planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yurt genelinde 20’den fazla projede Prime Enerji imzasının bulunduğuna işaret eden Fahri Solmazgül, “Prime Enerji olarak hedeflerimizi yurtdışında da sürdürmek niyetindeyiz. Orta vadede Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve İran’da yatırım ve kurulum faaliyetlerimizi hızlandırmayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen yetkin fuarlarda firma ve hizmetlerinin tanıtımını yaparak marka değerini yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Solmazgül, şöyle devam etti: “Son olarak Ekim ayında düzenlenen 2. İran Yenilenebilir Enerji Fuarına katılım sağladık. Ocak 2018’de Abu Dhabi’ deki SolarExpo’ ya katılım sağlayacağız. Sektör Ortadoğu’da hızlı bir şekilde büyüyor. Dolayısıyla kurulacak olan yeni güneş enerjisi santralleri için tecrübeli ve yetkin firmalara ihtiyaç var. Prime Enerji olarak bu boşluğun farkındayız ve bölgede aktif olarak faaliyet göstermeyi amaçlıyoruz.”

Son olarak yenilenebilir enerjinin, dinamiği düşmeyen bir sektör olduğuna atıfta bulunan Fahri Solmazgül, bu alandaki ivmenin korunması için karar vericilerin mevzuatla ilgili düzenlemelerde yaşanan belirsizlik ve gecikmelere çözümleyici destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Solmazgül, şunları kaydetti: “Öncelikle mevzuatla ilgili sorunların aşılarak bu alanda yatırımların artırılması sağlanmalı. Bilindiği üzere Türkiye, enerjide açık veren bir ülke. Bu açığı kapatmak için yenilenebilir enerji yatırımlarından maksimum fayda elde etmeliyiz. İşte bunu yatırımları hızlandırarak yapabiliriz. Fakat mevcut mevzuatlar dolayısıyla işler biraz yavaş ilerliyor. Buna son verecek bir mevzuat çatısı kurarak, yatırımcının bu alandaki projelerinin önünü açmalıyız. Bu konuda yerel yönetimlerin de biraz daha hassas olması yatırımcı bir firma olarak beklentilerimiz arasında yer alıyor.”