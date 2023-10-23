QatarEnergy ve İtalyan Eni'den 27 yıllık anlaşma

Katar'ın kamu doğalgaz şirketi QatarEnergy, İtalya'ya 27 yıl boyunca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç etmek için İtalyan Eni ile 27 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı. QatarEnergy ve Eni'nin bağlı ortakları, Katar'ın North Field genişletme projesinden yılda 1 milyon tona kadar LNG ihraç etmek için uzun vadeli satış ve satın alma anlaşması imzaladı.

LNG, 2026 yılından itibaren Toskana'nın Piombino limanındaki yüzer depolama ve gaz dönüştürme birimi olan FSRU Italia'ya sevk edilecek. Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı Katar, Shell ve TotalEnergies'e 2026'dan itibaren yılda 3.5 milyon ton LNG ihraç etmek üzere son iki hafta içinde 27 yıllık anlaşmalar imzaladı.