Rusya, ağustosta petrol ihracatını 500 bin varil azaltacak

Novak yaptığı açıklamada, "Petrol piyasasının dengede kalması için Rusya, Ağustos ayında küresel piyasalara petrol ihracatını azaltarak gönüllü olarak petrol arzını günde 500 bin varil düşürecek" dedi.

En büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Ağustos ayında da petrol üretimini günde bir milyon varil kısmaya devam edeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.