Rusya ilk kez Süveyş Kanalı'nın 'alternatifini' kullandı

Refinitiv gemi rotası verilerine göre Velikiy Novgorod isimli tankere 14 Ağustos'ta Portovaya tesisinden LNG yüklendi. Tanker bugün itibarıyla kuzey kutup dairesi içinde kalan Barents Denizi üzerinde yolculuk ediyor. Tankerin nihai varış noktası ise açıklanmadı.

İşlemcilere ve Refinitiv verilerine göre, Rus limanlarından nadir olarak yüklenen nafta taşıyan başka bir gemi de ay başında Kuzey Buz Denizi rotasını kullandı.

Süveyş Kanalı'na alternatif

Rusya, ülkenin Norveç sınırındaki Murmansk kentinden doğuda Alaska'ya kadar uzanan Kuzey Buz Denizi'ni deniz ticareti açısından Süveyş Kanalı'na alternatif olarak görüyor.

Batı ülkeleriyle ilişkileri Soğuk Savaş'tan beri en kötü durumda olan Rusya için büyük bölümü buzla kaplı Kuzey Buz Denizi gemiler için arz ettiği tüm tehlikelere rağmen Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığı süresini kısaltabilir.

Yıllık 1.5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan Portovaya tesisi, geçen yılın eylül ayında üretime başlamıştı. Tesisten çıkan LNG kargoları şimdiye kadar sadece Türkiye ve Yunanistan'a gönderildi.

Gazprom henüz açıklamada bulunmadı.