Rüzgârda 150 bin megavata çıkabiliriz

Bu yıl "Rüzgarın Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde (TÜREK 2023) konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 20 yılda birincil enerji yoğunluğunun yüzde 27 azaltılmasına rağmen talebin iki katına çıktığını söyledi. Gelecek 20 yılda da enerji talebinin artacağına işaret eden Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz 20 yılda elektrik talebi aynı dönemde yıllık yüzde 5 arttı.

Önümüzdeki 20 yılda da yıllık yüzde 3'ün üzerinde artacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Elektriğin nihai enerji talebindeki payının gelecek 20 yılda yüzde 30'a çıkacağının tahmin edildiğini dile getiren Bayraktar, artan talebin karşılanmasında karbonsuz enerji kaynaklarının öne çıktığını belirterek, rüzgâr enerjisi sektörünün 11 bin 609 megavat kurulu güç ve yıllık yaklaşık 2 milyar euro ciroya ulaştığını ve ülke elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 11'ini karşıladığını belirtti.

Rüzgâr enerjisinin toplam üretimdeki payına dair dünya ortalamasının yüzde 7,5 olduğunu hatırlatan Bayraktar, “Yani ülkemizde mevcut kullandığımız potansiyel dünya ortalamasından daha fazla. 20 yıl sonra bu oranı artırmayı ve ihtiyacımızın yüzde 25'lik kısmını rüzgârdan karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Bakanlığın 2017'den itibaren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde sürdürdüğü Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası güncellenmesi çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Bayraktar, "Güncellenen atlas verilerine göre rüzgâr potansiyelimizin mevcut teknoloji ve şartlarda yaklaşık 100 bin megavat olduğunu, rüzgâr türbini teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde ise 150 bin megavat seviyelerine kadar çıkabileceğini öngörüyoruz.

Bu potansiyel mevcut kurulu gücümüzü göz önünde bulundurduğumuzda ilave yaklaşık 140 bin megavatlık kapasite anlamına geliyor. Bu miktar günümüz rakamlarıyla 140 milyar dolarlık bir yatırıma tekabül ediyor" diye konuştu.