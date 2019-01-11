Sıcaklıklar arttı, doğal gaz tüketimi azaldı

11 Ocak 2019

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin doğal gaz tüketiminde geçen yılın ilk yarısında hava sıcaklıklarının ortalamanın üstünde seyretmesi nedeniyle düşüş yaşandı.

Geçen yılın tamamında Türkiye'nin toplam doğal gaz tüketimi 2017'ye kıyasla yüzde 6 azalışla yaklaşık 50 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 2017'de tüketilen doğal gaz miktarı 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküple ülke tarihindeki en yüksek seviye olarak hesaplanmıştı.

2018'de en çok doğal gaz tüketilen ay 6 milyar 348 milyon 893 bin metreküple ocak oldu. En az miktarda gaz tüketilen ay ise 2 milyar 848 milyon 986 bin metreküple haziran olarak kayıtlara geçti.

2018 yılı tamamında gaz tüketimi 2017'ye göre gerilese de 2018 Ocak'ta aylık bazda rekor kırıldı. Türkiye'de kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin azalması ve elektrik üretiminde doğalgaz santrallerinin devreye alınması rekor getiren nedenler oldu. Söz konusu dönemde doğal gaz ithalatı aylık bazda ilk kez 6 milyar metreküpün üzerine çıktı.

Tüketim rekoru bu yıl geldi

Bu arada Türkiye'de doğal gaz tüketiminde beklenenden daha soğuk gerçekleşen hava şartları nedeniyle 8 Ocak 2019'da günlük 245 milyon metreküple rekor kırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "8 Ocak günü tüm zamanların rekorunu kırarak ülke çapında 245 milyon metreküpü aşan doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde bu rekor artışı hiçbir kesinti veya kısıntıya gitmeden karşıladık" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla Hakkari ile beraber 81 ilde 504 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı. Böylece toplam 15 milyon abone ile 60 milyonun üzerinde kişi doğal gaz kullanma imkanına kavuştu.

Kaynak: AA