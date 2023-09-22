Sıfır karbon, OSB’lerin hedefinde ilk sıralarda

İklim eylemine ilişkin yürüttükleri çalışma ve projelerini aktaran İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, ekonominin bel kemiği olan OSB'lerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer sivil toplum kuruluşlarıyla hareket ettiğini söyledi. Gültekin, bu doğrultuda İvedik OSB'nin bakanlıkça verilen sıfır atık belgesini aldığını, yeşil mutabakat, sürdürülebilirlik ve sıfır karbon ayak izi politikasını yönetim politikası haline getirdiğini ifade etti.

Bölgede faaliyet sürdüren 15 üretici firmanın toplam 1596 megavat gücünde güneş enerji santrali (GES) kurmasına katkı sağladıklarını belirten Gültekin, 5 firmanın GES kurulumu başvurusuna ise destek sağladıklarını belirtti. Gültekin, bölgede 11 elektrikli şarj istasyonunu kullanıcıların hizmetine sunduklarını dile getirerek, "Ayrıca geri dönüşebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için 5 atık getirme merkezi kurarak, bu atıkların çevreye zararını engelleyip ekonomiye katkı sağlamış olduk" diye konuştu.

OSTİM OSB 4 proje yürütüyor

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da sıfır emisyon hedefi çerçevesinde bölgede Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Ofisi’nin kurulduğunu söyledi. Aydın, ik im eylemine ilişkin bugüne kadar yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri kümelenmesinden enerji verimliliği ve endüstriyel simbiyoz çalışmalarına, firmaların çatılarında GES zorunluluğu getirilmesinden yeşil OSB sertifikasyonuna kadar çok sayıda çalışmayı hayata geçirdiklerini dile getirdi.

"Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" adıyla uygulanmaya başlanacak sisteme işaret eden Aydın, şöyle konuştu: "Düzenlemeyle, ürünlerini Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerde üreterek bir nevi karbon kaçağı oluşturmayı düşünen firmalar için ithal edilen ürünlere bir vergi ekleniyor. Bu verginin karbon kaçağı oluşma riskinin en yüksek olduğu gübre, demir-çelik, alüminyum, elektrik ve çimento sektörlerinde uygulanması planlanıyor.

Firmaların buna uygunluğunu sağlamaları için son tarih 1 Ocak 2026'dır. Avrupa'ya ihracat yapan tüm firmalarımız, ürünlerini AB'nin belirlediği bir karbon miktarına tabi olarak üretmek zorunda olacaktır. Belirlenen karbon miktarını geçen ürünler için karbon vergisi uygulanacak, firmalarımızın üretim ve ihracat maliyetlerine ek olarak bir de bu vergilendirme hususu ortaya çıkacaktır."