"Sistemde bir litre bile kaçak akaryakıt kalmadı"

14 Ekim 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründe kaçak, erken zam yansıtma ve maliyetin altında satış konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akaryakıt otomasyon sistemleri sayesinde kaçak akaryakıtla mücadelenin başarıya ulaştığını kaydeden Yılmaz, "Şunu iddia ile söylüyorum ki, sistemimizde bir litre bile kaçak akaryakıt yok. Kaçak bir litre sisteme girerse bunu görüyor, birden fazla enstrümanla izleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Serbest piyasada maliyet altı satış mümkün"

Yılmaz, sektörden gelen maliyetin altında akaryakıt satışına göz yumulduğu eleştirilerine de değinerek, şöyle konuştu:

"Bazen şirketler daha fazla satış için maliyetine, hatta maliyet altında işlem yapabiliyorlar. Buna karışamayız, bu serbest piyasadır. Rekabet için, marka oluşturmak için 'bir sene kazanmayayım hatta zarar edeyim, reklamla öne geçeceğime fiyat avantajıyla tanınayım' gibi bir strateji izleyen şirketler var. Bunu başaranlar var, başaramayanlar var. Çünkü bir marka kolay kolay oluşmuyor. Maliyetin altında satışlarla devletin vergi kaybına uğradığı gibi bir eleştiri varsa, EPDK olarak bunu belge olmadan kanıt olmadan bilemeyiz, kimseyi de bu nedenle suçlayamayız. Piyasa oyuncusu 'bir ay zararına satış yapıcam' diyorsa yapabilir, bu onun hakkıdır. Ancak rekabeti bozucu eylemlerin olması durumunda tavan fiyat kararını alırız olur biter."

"EPDK hızlı karar alır"

Yılmaz, kur ve ham petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıta yansımasını fırsat bilen bazı bayilerin, zammı vaktinden önce uygulamaya koyarak tüm sektörü zan altında bıraktıklarını da söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki bayilerin hem satışlarını hem de fiyatlarını izlediklerini anımsatan Yılmaz, Akaryakıt zammını erken yansıtan bir bayi, yarım saatte 100 litre satmış olsa elde edeceği ek kazanç 5 lira. Buna değer mi, akşam karanlık olunca kimse görmüyor sanıyorlar, oysa sistem üzerinden her an izliyoruz. Rekabeti bozucu eylemlere seyirci kalamayız. Davulla zurnayla karar alıcaz gibi bir durumumuz yok. Biz hızlı bir şekilde karar alan bir kurumuz." değerlendirmesinde bulundu.

"O şirketleri de affetmedik"

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece bazı şirketlerin zamlı satış yaptığını ve bunların tek tek gereğinin yapıldığını anlatan Yılmaz, "O şirketleri de affetmedik, ceza verdiğimiz hatta lisansını iptal ettiklerimiz oldu. Bu şirketler 10 litre gibi düşük miktarda yakıt sattıklarını söylediler. Satmayacaklar, 10 litreyi haksız kazançla satan bin litreyi de satar. Buna izin veremeyiz." dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin iyi seviyelere gelmiş bir akaryakıt sektörüne sahip bulunduğunu, kural dışı tavır sergileyen bazı örneklerin "beyaz kağıt üzerindeki lekeler" gibi kalmaya mahkum olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA