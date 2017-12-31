Spot piyasada elektrik fiyatı yüzde 2 azaldı

31 Aralık 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 389 milyon 712 bin 691 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 2 azalarak 154,37 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 28 Aralık ta 188,86 lira ve en düşük 30 Aralık ta 94,76 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 144,05 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA