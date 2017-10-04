Spot piyasada elektrik fiyatları (04.10.2017)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,17 artarak 57 milyon 729 bin 36 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 202,68 lira, en düşük saat 04.00'te 113 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 167,77 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 172,16 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 200,83 liradan, en düşük 113,14 liradan işlem gördü.