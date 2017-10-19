Spot piyasada elektrik fiyatları (19.10.2017)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,15 azalarak 55 milyon 119 bin 27 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 206,05 lira, en düşük saat 04.00'te 137,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 176,30 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 179,45 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 209,54 lira, en düşük 121,01 liradan işlem gördü.