Spot piyasada elektrik fiyatları (22.09.2017)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 9,67 azalarak 61 milyon 235 bin 745 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 208,84 lira, en düşük saat 04.00'te 120,66 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 172,88 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 176,37 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 211,96 liradan, en düşük 126,05 liradan işlem gördü.