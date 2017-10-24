Spot piyasada elektrik fiyatları (24.10.2017)

24 Ekim 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,62 artarak 66 milyon 652 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 210,97 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 119 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 180,73 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 184,63 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 204,97 liradan, en düşük 107 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA