Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Ocak 2018)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,52 artarak, 72 milyon 916 bin 85 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 204,93 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 134,99 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 181,82 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 185,37 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 201,25 lira, en düşük 118,70 liradan işlem gördü.