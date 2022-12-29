Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 azalarak 2 milyar 34 milyon 357 bin 532 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 03.00'te 3 bin 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 28 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 63 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 3 bin liradan işlem gördü.