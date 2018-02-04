Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı

04 Şubat 2018

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 523 milyon 917 bin 269 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 2,60 azalarak 179,70 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 29 Ocak'ta 220,06 lira ve en düşük 4 Şubat'ta 29,99 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 164,56 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA