Spot piyasada elektrik fiyatları düştü (24.09.2017)

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 3,47 azaldı.





Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 472 milyon 186 bin 402 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 3,47 azalarak 185,95 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 18 Eylül'de 228,60 lira ve en düşük 24 Eylül'de 90 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 155,44 lira olarak gerçekleşti.