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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,16 azalışla 1 milyar 282 milyon 12 bin 378 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 09.00'da 3 bin 650 lira, en düşük saat 13.00 ve 15.00'te 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 713 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 712 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 2 bin 376 lira 99 kuruştan işlem gördü.