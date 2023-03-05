  1. Dünya Gazetesi
  2. Enerji
  3. Spot piyasada elektrik fiyatları
Takip Et

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 50 lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,3 artışla 1 milyar 218 milyon 691 bin 152 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 bin 50 lira, en düşük 03.00 ve 04.00 saatlerinde 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 348 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 391 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 1500 liradan işlem gördü.