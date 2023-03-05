Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,3 artışla 1 milyar 218 milyon 691 bin 152 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 bin 50 lira, en düşük 03.00 ve 04.00 saatlerinde 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 348 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 391 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 1500 liradan işlem gördü.