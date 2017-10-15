Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde 5 arttı

15 Ekim 2017

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 368 milyon 529 bin 721 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 5,28 artarak 162,37 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 10 Ekim'de 208,27 lira ve en düşük 15 Ekim'de 111 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 143,73 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA