SRS Enerji, yenilebilir enerjide yatırım fırsatlarını değerlendirecek

09 Ekim 2017



DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı güneş enerji santrallerinin alüminyum ve çelik taşıyıcı sistemlerini imal eden SRS Enerji, bunun yanı sıra arazi, çatı, otopark ve bina giydirme sistemleri üzerinde müşterinin talebi doğrultusunda montaj sistemlerinin imalatına odaklandı. Tek kaynaktan tasarım, projelendirme, anahtar teslimi tesis ve santral kurulumu olmak üzere geniş bir yelpazelerinin bulunduğunu söyleyen SRS Enerji Genel Müdürü Bekir Çöpden, "Şu anda devam eden 40 MW çatı ve arazi GES projelerimiz var. Yıl sonuna kadar planladığımız projelerimizi yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Müşterinin talebi doğrultusunda projeyi oluşturarak, ihtiyacı verimli ve tasarrufl u şekilde karşılayacak sistemi tasarladıklarını dile getiren Bekir Çöpden, "Firmamızı, ortağım Murat Seferoğlu ile birlikte 2015 yılında kurduk. Üretim faaliyetlerimize ise tam anlamıyla 2016 yılı içinde başladık. Kısa bir sürede 21 Mwp’lik alüminyum taşıyıcı sistem işleyerek müşterilerimize hizmet vermeye başladık" dedi. Bugün itibarıyla fabrikalarının yıllık 100 MW’lık GES tesisinin taşıyıcı sistemi ve aksesuarları üretecek kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Çöpden, "Şu anda devam eden ve görüşmeleri yapılan toplamda 40 MW çatı ve arazi GES projelerimiz var. 2017 yılında müşterilerin sevk isteği doğrultusunda belli bir kısmını yetiştirmeyi hedefl iyoruz" dedi.

Türkiye’nin enerji kaynaklarının güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu ifade eden Bekir Çöpden, "Hem enerji sektöründe dışa bağımlılığını azaltmak hemde cari açığı düşürmek amacıyla özellikle yenilebilir enerji kaynaklarına olan desteğin devam etmesi gerekiyor. Örneğin; evler için 1 kW, 2 kW, 5 kW olması gibi yönetmelikler çıktı 1 MW sınır değeri olan tesisler de ise kapasite 2 hatta 3 MW’a çıkmalı"önerisinde bulundu.