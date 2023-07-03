Suudi Arabistan'dan ek petrol üretim kesintisini uzatma kararı

Suudi Arabistan, tek taraflı petrol üretimi kesintisini bir ay uzatacak. Devlete ait Suudi Basın Ajansı tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, bu ay başlayan günlük 1 milyon varillik üretim kesintisi Ağustos ayına kadar devam edecek ve daha da uzatılabilecek.

Birkaç yılın en düşük seviyesi

Kesintiler, krallığın üretimini birkaç yılın en düşük seviyesi olan günde yaklaşık 9 milyon varile düşürecek. Çin'deki cansız talep, ham petrol fiyatlarını varil başına 75 dolara yaklaştırırken, krallığın bütçesini karşılamak için ihtiyaç duyduğu seviyenin altında kaldı.

Petrol fiyatlarının bu yıl genel olarak toparlanması bekleniyordu. Buna karşın faiz oranları tırmanırken ekonominin sağlamlığına ilişkin korkular fiyatlarda düşüşe sebep oldu.





