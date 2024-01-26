Systemar Türkiye’den 880 bin euroluk GES yatırımı

Türkiye’de sektörünün en gelişmiş GES yatırımını gerçekleştiren Systemair Türkiye, bu sayede 717 ton karbon salımını da engelleyecek.

Yatırıma ilişkin konuşan Systemair Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Eroğlu, yatırıma dair şu ayrıntıları paylaştı, “Sürdürülebilirliği üretim sahamızın en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyor, Systemair olarak 2030/31 dönemine kadar çeşitli operasyonlardan kaynaklanan kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarımızı 2019/20 dönemine kıyasla yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlıyoruz.

Fabrikamızda yağmur suyunun toplanması, ısı yalıtımı, su ve enerji tasarruflu ekipman kullanımı, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, atıktan ısı geri kazanım sistemleri gibi geniş perspektife sahip verimli kaynak uygulamalarımız mevcut. Yine üretim süreçlerimizi de sürdürülebilirlik temelinde şekillendirirken imza attığımız GES yatırımımız, 5 bin 500 m2 alan üzerinde 2 bin 200 adet 550Wpe nominal güç değerinde Tier-1 güneş paneline sahip.

Böylelikle harcadığımız enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlama şansı yakaladık” dedi. Enerji üretiminin yüzde 65’inin, fabrikanın yıllık tüm enerji ihtiyacını karşılayacağını belirten Eroğlu, “Ayrıca enerji fazlasını da şebekeye vererek Türkiye ekonomisine de yenilenebilir kaynaklarla katma değer sağlayacağız. Yatırımımızın en önemli özelliği ise yıllık olarak 717 ton CO2 salımının önüne geçecek olması” diye konuştu.