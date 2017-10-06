"TANAP'ın erken bitmesi doğalgaz fiyatlarını düşürebilir"

06 Ekim 2017

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın TANAP projesinin planlanandan daha erken sürede bitirilebileceği açıklamasının son derece önemli ve memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

TANAP projesinde Çanakkale Boğazı denizaltı boru döşeme kısmının önemli bir kilometretaşı olduğuna işaret eden Kumbaroğlu, "Azeri gazı diğer kaynaklara göre daha ucuz olduğundan TANAP'ın planlanandan daha önce bitmesiyle Türkiye'de doğalgaz fiyatlarında ucuzlama görülebilir. TANAP gibi dev bir projenin beklenenden önce tamamlanması Türkiye’nin içinde bulunduğu diğer önemli projeler için de örnek olabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

TANAP planlanandan erken tamamlanacak

Kaynak: AA