TPAO'dan 5 petrol arama ruhsatı talebi
TPAO petrol aramak için 5 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol aramak için 5 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen, 5 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için, 14,15 Aralık 2017 tarihlerinde Genel Müdürlüğe başvurusunu iletti.
Kaynak: AA