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TPAO'dan 5 petrol arama ruhsatı talebi

TPAO petrol aramak için 5 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

TPAO'dan 5 petrol arama ruhsatı talebi
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) petrol aramak için 5 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen, 5 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için, 14,15 Aralık 2017 tarihlerinde Genel Müdürlüğe başvurusunu iletti.

Kaynak: AA

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