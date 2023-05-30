TÜİK'ten enflasyona 'doğalgaz' ayarı
Mayıs ayındaki bir ay ücretsiz doğalgaz kararı ve bir yıl indirimli doğalgaz kararı enflasyon hesaplamasını değiştirdi.
Haber Merkezi
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TÜİK, mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını açıkladı.
2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak.
TÜİK, bu değişikliğin mayıs ayı enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini belirtti. Ancak doğalgaz tüketiminin artacağı yılsonuna doğru enflasyonu artıracağını vurguladı.