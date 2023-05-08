Türk Telekom üç şehirde güneş santrali kuruyor
Türk Telekom, Diyarbakır, Ağrı ve Sivas’ta güneş enerjisi santralleri kuracak.
Türk Telekom, Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarını hızlandırmaya karar verdi. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği çerçevesinde tahsis edilen 317,8 MWe güç kapasitesi için Diyarbakır, Ağrı ve Sivas’ta güneş enerjisi santralleri kurulacak. Tahsis edilen kapasite, Türk Telekom Grubu şirketlerinin yıllık kullanımının yarısına karşılık geliyor.
Türk Telekom açıklamasında, “GES yatırımlarının T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden 29 yıllığına kiralanacak araziler üzerinde; Diyarbakır, Ağrı ve Sivas lokasyonlarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” denildi. Türk Telekom Grubu, bu atılımın sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme yönünde önemli ilerleme kaydedeceğine inanıyor.