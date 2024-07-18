Türkiye, Somali'de doğal gaz ve petrol arayacak

Söz konusu anlaşmaya ilişkin imzalar, TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ile Somali Petrol Otoritesi Üst Yöneticisi Abdulkadir Aden Mohamud tarafından atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 4 derin deniz sondaj ve 2 sismik gemisiyle yoğun bir şekilde denizlerinde aramalarına devam ettiğini ve bu aramaların neticesinde Türkiye'nin Karadeniz'de önemli bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdiğine dikkati çekti ve "Şu anda Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 5,5 milyon metreküplük üretim yapıyoruz" dedi.

Doğal gazın yanı sıra petrol alanında da Eylül 2021'de önemli bir keşfe imza atıldığını belirten Bayraktar, "Şu anda Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik bir günlük üretime çıktık. Bu üretimi en kısa sürede 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Üretim paylaşım anlaşması

"Bugün burada Somali offshore'unda 3 blokta anlaşmamızı biraz önce imzaladık" diyen Bayraktar sözlerine, "Türkiye Petrolleri genel müdürümüz Türkiye adına bu anlaşmaya imza attı. Bu sayede Somali denizlerinde 3 blokta, ki her bir blok 5 bin kilometrekarelik bir alanı temsil ediyor. Buralarda Türkiye münhasıran arama ve petrol bulduğumuz zaman da üretme yetkisine sahip olacak. Bir üretim paylaşım anlaşmasını imza etmiş olduk" diyerek devam etti.

"Çalışma 7 kilometrelik bir alanı kapsayacak"

Bayraktar, anlaşmaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Bahsettiğimiz bu blokların 2 tanesi karadan yaklaşık 50 kilometre açıkta, bir diğeri 100 kilometre açıkta, 3 saha. Biz ilk etapta bu sahalarda 3 boyutlu sismik faaliyet gerçekleştireceğiz. Bunun için Oruç Reis gemisini eylül sonu, ekim başı gibi bu bölgeye gönderiyoruz. Orada aylarca sürecek çok önemli bir sismik çalışma yapacaklar ve bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan değerlendirmelere göre de bu iş sondajla ve sondaj sonrasında da ümit ediyoruz bir keşifle neticelenecek. Bu belirlediğimiz 3 blokta deniz derinliği yaklaşık 2 bin metre, yer yer 3 bin metre ve deniz tabanından sonra da biz 4 bin metreye kadar, yani toplamda deniz yüzeyinden 7 kilometrelik bir yerde bir sondaj faaliyeti gerçekleştirmiş olacağız" ifadesini kullandı.

2025 başlarında keşif sondajı yapılacak

Abdirizak Omar Mohamed de anlaşmaya ilişkin, "Her iki ülke için de yeni bir gün. Üretim başladığında her iki ülke için de faydalı olacak. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Mohamed, Türkiye'nin 3 blokta sismik aramaya başlama kararlılığından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bunu, önümüzdeki yılın başlarında yapılacak olan keşif sondajı takip edecek" dedi.