“Türkiye yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanmalı”

Ülkemizin enflasyonla mücadele, enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir büyüme için ihtiyaç duyulan enerjinin yerli ve milli kaynaklardan sağlanmasının önemine dikkat çeken Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “Ülkemizin, yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanması gerekiyor. Bunun için de yenilenebilir enerji teknolojileri ‘kritik teknolojiler ve yatırımlar’ arasına alınarak teşvik edilmelidir” dedi.

“Depolama kapasitemiz devreye girmeli"

Türkiye’nin temmuz ayı itibari ile toplam enerji üretiminin yüzde 42,6’sını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığını, depolamalı kapasitelerin devreye girmesi ile bu oranın artacağını aktaran Cem Özkök, ülkemizde depolamanın gelişmesiyle enerjinin çok büyük ölçüde temiz enerjiden elde etme kapasitesine sahip olacağını bildirdi. Türkiye Ulusal Enerji Planı’nda 2020 yılında 95 bin 900 megavat elektrik kurulu gücünün 2035 yılında 189 bin 700 megavata yükseltilmesinin planlandığını aktaran Özkök, bu artışta en yüksek payı yenilenebilir enerji kaynaklarının alacağını bildirdi.

Plana göre, 2035 yılında güneş kurulu gücünün 52 bin 900 megavata, rüzgâr kurulu gücünün 29 bin 600 megavata, hidroelektrik kurulu gücünün 35 bin 100 megavata, jeotermal ve biyokütle kurulu gücünün 5 bin 100 megavata çıkacağını anımsatan Özkök, “Ağustos ayı başı verilerine göre, toplam 105 bin 79 megavatlık enerji kurulu gücümüzde; yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim santrallerinin kurulu güçlerinde, ilk sırada 23 bin 282 megavat ile barajlı, ardından 11 bin 580 megavat ile rüzgâr, 10 bin 352 megavat ile güneş, 8 bin 310 megavat ile akarsu, 3 bin 964 megavat ile biyokütle ve 1.691 megavat ile jeotermal santrallerinin yer aldığını görürüz. Gelecek yıldan itibaren ülkemizde her yıl ortalama 3.000 megavat yatırım yapılması planlanıyor” diye konuştu.

“Yerli üretim teşvik edilmeli”

Yenilenebilir enerji sektörüne mutlaka bütüncül bakılması gerektiğini ifade eden Özkök, yenilenebilir enerji teknolojileri için yerli üretim ve sanayi entegrasyonuna yönelik çalışmalar yapılmasını istedi.

Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, yeşil hidrojen teknolojileri, elektrikli otomotiv, yarı iletkenler, batarya teknolojileri ve şarj istasyon teknolojilerinin de teşvik edilerek ihracata yönelik sanayinin geliştirilebileceğine dikkat çeken Özkök, teşviklerin yerli sanayinin gelişmesini destekleyerek ithalata olan bağımlılığı da azaltacağını kaydetti.

Özkök, “Bu sayede ülkemiz bölgesinde merkez haline gelecek, ihracat odaklı gelişim de sağlanacaktır. Ayrıca sektörün gelişmesinde yatırım odaklı ve adil düzenlemelerin sağlanması, piyasa dengesini koruyacaktır” dedi.

“Sistem iletim altyapısı geliştiriilmeli”

Yatırımlar için kapasite dağıtma usullerinin “yapılabilirlik” esasları doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesini, üretim veya depolama kapasitelerinin hızlı ve adil şekilde sisteme kazandırılmasının önemi üzerinde duran Özkök şunları kaydetti: “Lisanslı oyuncuların önemi gözetilerek piyasanın etkili bir şekilde büyümesinin desteklenmesi hedef olmalı.

Bunun için de orta ve uzun vadeli kapasite planlaması gerekmektedir. Enerji ihtiyaçlarını karşılamada ve yatırımların yönetilmesinde yatırımcı odaklı kapasite planlaması yapılması çok önemli. Yatırımcı odaklı bir yaklaşım, sürdürülebilir büyümeyi teşvik edecektir.

Enerji depolama teknolojileri ve kapasite dağıtma usullerinin de optimize edilmesi, enerji arz ve talebi arasında denge sağlamak için kritik öneme sahip olduğu da unutulmamalıdır. Bu unsurların sağlanması hem enerji bağımsızlığının güçlendirilmesini hem de sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefleyen stratejinin temelini oluşturacaktır. Ancak, yenilenebilir enerjide yeni kapasitelerin açılabilmesi için sistem iletim alt yapısının (TEİAŞ altyapısı) geliştirilmesi öncelikli hedefler arasın alınmalıdır.