Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol nisan arttı
Türkiye üzerinden geçen boru hatlarından taşınan ham petrol miktarı, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, geçen ay 4 boru hattından petrol akışı 27 milyon 434 bin varil oldu. Mart ayında taşınan petrol miktarı 27 milyon 410 bin varil seviyesindeydi.
Türkiye üzerinden geçen Irak-Türkiye, Ceyhan Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceylan ve BTC olmak üzere 5 ham petrol boru hattı bulunuyor. Ancak Irak-Türkiye petrol boru hattından bir yıldan fazla bir süredir petrol akışı yapılmıyor.
Nisan ayında Ceyhan-Kırıkkale hattından 3 milyon 277 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 2 milyon 928 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 3 milyon 403 bin varil ve BTC'den 17 milyon 826 bin varil petrol taşındı.