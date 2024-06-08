Türkiye'nin 7 Haziran elektrik verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 27 bin 560 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 128 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 27 bin 560 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 36 bin 128 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektirk ithalatı, ihracatın 2 katından fazla

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,9'ar payla ithal kömür santralleri ve barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 579 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 147 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.