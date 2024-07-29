Türkiye'nin doğal gaz ithalatı mayısta yüzde 21,94 geriledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan rapora göre, LNG ithalatı yüzde 36,56 düşüşle 545,86 milyon sm3, boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı yüzde 17,49 düşüşle 2 milyar 336,48 milyon Sm3 olarak gerçekleşti. Böylece LNG'nin payı yüzde 18,94 olurken, boru gazının payı yüzde 81,06 olarak belirlendi.

Doğal gaz üretimi yüzde 382,95 artışla 189,86 milyon sm3 olurken, ihracat yüzde 1529,79 artışla 122,92 milyon sm3'e çıktı.

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yüzde 25,97 düşüşle 3 milyar 203,64 milyon sm3 oldu. Geçen yılın aynı ayında tüketim 4 milyar 327,32 milyon sm3 seviyesinde bulunuyordu.

Böylece mayıs sonu itibarıyla stoklar yüzde 21,14 düşüşle 3 milyar 685,30 milyon sm3 olarak belirlendi. Geçen yılın Mayıs sonunda stoklar 4 milyar 674,44 milyon sm3 seviyesindeydi.